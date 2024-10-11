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09:53, 11 октября 2024Бывший СССР

На Украине признали потерю половины территории Торецка

Глава ГВА Чинчик: ВСУ контролируют 40-50 процентов территории Торецка

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) контролируют от 40 до 50 процентов от всей территории Торецка в Донецкой народной республике (ДНР). О потере контроля над половиной населенного пункта заявил глава городской военной администрации (ГВА) Василий Чинчик, передает «РБК-Украина».

«За последние сутки россиянам не удалось продвинуться. (...) Ориентировочно в районе 40-50 процентов города можно сказать находится под контролем ВСУ. Остальная территория — врагом захвачена.», — сказал он.

Чиновник подчеркнул, что российские военные прикладывают все усилия, чтобы как можно быстрее взять город под контроль. Он добавил, что из города продолжается эвакуация гражданских, однако она проходит со значительными трудностями. Так, по словам Чинчика, в городе остается около 1 150 человек.

Ранее стало известно, что ВСУ оттягивают войска к западной окраине Торецка. В то же время в центральной части города российские военные зачищают точечные очаги сопротивления.

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      Александр Курбатов
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