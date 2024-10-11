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13:29, 11 октября 2024Бывший СССР

На Украине рассказали об уезжающих из страны старшеклассниках

Министр образования Украины Лисовой: многие старшеклассники уезжают за границу

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

На Украине многие ученики 10 и 11 классов, особенно мужского пола, уезжают за границу. Об этом заявил министр образования республики Оксен Лисовой в ходе выступления в Верховной Раде, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Что касается выезда. Я разделяю вашу тревогу. Мы наблюдаем за тем, как в 10-11 классах многие дети, особенно мальчики, выезжают за границу. Мы побуждаем их оставаться в Украине разными способами», — рассказал он.

По словам министра, убедить старшеклассников остаться на Украине может качественное образование. По его словам, западные вузы, в которые поступают молодые люди, не лучше украинских, а европейское образование во многом «мифологизировано».

Ранее спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что демобилизация военнослужащих до 25 лет невозможна без их замены. Он также добавил, что если просто демобилизовывать военных, это приведет к обвалу отдельных участков фронта.

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      Александр Курбатов
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