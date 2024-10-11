На Украине рассказали об уезжающих из страны старшеклассниках

Министр образования Украины Лисовой: многие старшеклассники уезжают за границу

На Украине многие ученики 10 и 11 классов, особенно мужского пола, уезжают за границу. Об этом заявил министр образования республики Оксен Лисовой в ходе выступления в Верховной Раде, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Что касается выезда. Я разделяю вашу тревогу. Мы наблюдаем за тем, как в 10-11 классах многие дети, особенно мальчики, выезжают за границу. Мы побуждаем их оставаться в Украине разными способами», — рассказал он.

По словам министра, убедить старшеклассников остаться на Украине может качественное образование. По его словам, западные вузы, в которые поступают молодые люди, не лучше украинских, а европейское образование во многом «мифологизировано».

Ранее спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что демобилизация военнослужащих до 25 лет невозможна без их замены. Он также добавил, что если просто демобилизовывать военных, это приведет к обвалу отдельных участков фронта.