Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:18, 10 октября 2024Бывший СССР

На Украине отказались от демобилизации даже освобожденных от призыва

Спикер Рады Стефанчук: демобилизации военных до 25 лет не будет

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Демобилизация военнослужащих до 25 лет невозможна без их замены. Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает «Страна.ua».

Он также сообщил, что власти не могут просто демобилизовать военных, если на их некем будет заменить. Стефанчук добавил, что если просто демобилизовывать военных, это приведет к обвалу отдельных участков фронта.

Ранее Одесский областной военкомат предупредил о возможной мобилизации мужчин до 25 лет. Там сообщили, что граждане в возрасте от 18 до 25 лет зачисляются в категорию призывников, но есть случаи, когда и таких мужчин могут мобилизовать. При этом Верховная Рада Украины запретила мобилизацию в Вооруженные силы Украины военнообязанных до 25 лет.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Вучич подписал осуждающую Россию декларацию по Украине

      iPhone назвали лучшей инвестицией среди смартфонов

      В Кремле оценили масштаб саммита БРИКС в Казани

      Врач назвала снижающий агрессию продукт

      В российском городе два мигранта получили срок за похищение и шантаж геев

      Исполнитель роли Гэндальфа признался в копировании своего образа

      В России связали новую встречу «ядерного клуба» с обновленной ядерной доктриной

      Миллер заявил о «совершенно уникальном» явлении на мировом газовом рынке

      Россиянин вылечил чернозобую гагару

      Сервис Internet Archive подвергся серьезной хакерской атаке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше