На Украине отказались от демобилизации даже освобожденных от призыва

Спикер Рады Стефанчук: демобилизации военных до 25 лет не будет

Демобилизация военнослужащих до 25 лет невозможна без их замены. Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает «Страна.ua».

Он также сообщил, что власти не могут просто демобилизовать военных, если на их некем будет заменить. Стефанчук добавил, что если просто демобилизовывать военных, это приведет к обвалу отдельных участков фронта.

Ранее Одесский областной военкомат предупредил о возможной мобилизации мужчин до 25 лет. Там сообщили, что граждане в возрасте от 18 до 25 лет зачисляются в категорию призывников, но есть случаи, когда и таких мужчин могут мобилизовать. При этом Верховная Рада Украины запретила мобилизацию в Вооруженные силы Украины военнообязанных до 25 лет.