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17:46, 11 октября 2024Бывший СССР

На Украине разместили патруль после акции с флагом России

В Одессе начал дежурить патруль после акции с флагом России

Кадр: Telegram-канал «Геннадій Труханов»

В Одессе разместили патруль на площади после акции с флагом России. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале.

Это произошло после попытки женщины повесить флаг России на постамент снесенного памятника российской императрице Екатерине II. Труханов заявил, что это не первый подобный случай в этом месте. «Поэтому мною было принято решение: на Европейской площади будет установлен вечерний пост, мобильный пост муниципальной стражи», — заявил одесский градоначальник.

8 октября женщина попыталась вывесить российский флаг на Европейской площади Одессы, где ранее стоял памятник Екатерине II. В отношении женщины возбудили уголовное дело. Задержанной грозит до трех лет лишения свободы.

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      Сергей Болиев
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