На Украине сообщили о серии взрывов в Хмельницкой области

В Хмельницкой области на фоне воздушной тревоги произошла серия взрывов

В Хмельницкой области Украины произошла серия взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Первые взрывы утром 11 октября раздались в Хмельницкой области в 8:16. Спустя менее получаса в регионе прозвучали повторные взрывы. Известно, что они были слышны в районе города Староконстантинов.

Какие объекты инфраструктуры получили повреждения, не уточняется. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, взрывы прогремели на фоне воздушной тревоги, действовавшей в Хмельницкой области в пятницу, с 7:11 до 8:43.