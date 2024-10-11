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04:59, 11 октября 2024Бывший СССР

В Киеве раздались взрывы

В Киеве прогремели взрывы

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Информация о взрывах появилась в 4:38 по московскому времени. Подробности в публикации не приводятся. Местные власти пока не комментировали ситуацию.

Незадолго до этого издание сообщило о взрыве вблизи украинского города Черкассы.

Вечером в четверг, 10 октября, взрывы раздались в Одессе. Тогда на территории области объявляли воздушную тревогу.

Позже стало известно, что по электроподстанции в окрестностях города был нанесен удар. При атаке пострадали несколько человек. Также сообщалось, что вследствие произошедшего могут возникать перебои с подачей электроэнергии.

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      Марина Совина
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