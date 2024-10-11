На Украине задержали участника ИГИЛ

СБУ задержала участника ИГИЛ в Киеве

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Киеве участника ИГИЛ («Исламское государство», ИГ; запрещенная в России террористическая организация), который 7 лет укрывался в стране. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

«Злоумышленником оказался гражданин одной из стран Центральной Азии, который (...) нелегально прибыл в Украину, используя иностранный паспорт подставного лица», — указано в сообщении.

Отмечается, что задержанный оказался жителем одной из стран Центральной Азии, который занимался переправкой боевиков террористической организации на территорию Сирии. На Украине, как сообщает СБУ, он скрывался от международного розыска, меняя место жительства и телефонные номера.

На данный момент решается вопрос о его экстрадиции в страну происхождения, где он находится в международном розыске начиная с 2017 года.

Ранее СБУ заявила, что задержала украинского военнослужащего, подозреваемого в передаче данных о военных объектах для последующих ударов по ним. Отмечается, что подозреваемый планировал скрыться из своей части, по которой российские войска должны были нанести удар, и продолжить корректировку огня. Его обвиняют в госизмене в условиях военного времени, из-за чего ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.