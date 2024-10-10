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11:33, 10 октября 2024Бывший СССР

СБУ задержала подозреваемого в передаче данных о военных объектах ВСУ

СБУ задержала подозреваемого в передаче данных об объектах ВСУ для ударов по ним

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что задержала украинского военнослужащего, подозреваемого в передаче данных о военных объектах для последующих ударов по ним. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Сообщается, что подозреваемый — 30-летний житель Одессы, который поступил на службу в Вооруженные силы Украины (ВСУ) в августе и собирал данные об учебных центрах, а также пунктах постоянной дислокации сил противовоздушной обороны. Он был задержан, когда готовился отправить координаты военного объекта, чтобы удар по нему пришелся в тот момент, когда там будет наибольшее сосредоточение солдат и офицеров ВСУ.

Отмечается, что подозреваемый планировал скрыться из своей части, по которой Российские войска должны были нанести удар, и продолжить корректировку огня. Его обвиняют в госизмене в условиях военного времени, из-за чего ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее на Украине задержали четырех поджигателей автомобилей военных ВСУ. Им грозит до 8 лет лишения свободы.

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      Илья Таксюр
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