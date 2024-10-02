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14:05, 2 октября 2024Бывший СССР

На Украине задержали четырех поджигателей автомобилей военных ВСУ

СБУ сообщила о задержании четырех поджигателей автомобилей ВСУ

Фото: Telegram-канал «Служба безопасности Украины»

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Киеве четырех человек, поджигавших автомобили военных. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Злоумышленниками оказалось трое местных мужчин и одна наркозависимая женщина в возрасте от 21 до 34 лет. Двое фигурантов уже привлекались к уголовной ответственности за кражи и наркоторговлю», — указано в сообщении ВСУ.

Отмечается, что в течение суток задержанные подожгли три автомобиля военных в Киеве, им грозит до 8 лет лишения свободы по статье о препятствовании действий ВСУ.

Ранее СБУ задержала одного из руководителей украинского «Энергоатома» по подозрению в вымогательстве взяток. Уточняется, что директор по контрольно-ревизионной работе предприятия требовал «откаты» от поставщиков товаров и услуг в размере 15 процентов от суммы контрактов.

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      Валентин Карант
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