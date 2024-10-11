Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:55, 11 октября 2024Россия

На Урале в детских садах и школах детей начали учить прятаться от дронов

В Асбесте в детских садах и школах детей начали учить прятаться от дронов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

На Урале в детских садах и школах детей начали учить прятаться от дронов. О проведении таких тренировок в Асбесте стало известно E1.RU.

Как рассказал источник издания, на совещании 10 октября в городском управлении образования объявили о необходимости научить детей укрываться от беспилотников, была выдана соответствующая инструкция.

«В случае воздушной тревоги нельзя подходить к окнам, передвигаться надо по одному и гуськом. Во время прогулки дети не должны кучковаться на участке», — рассказал собеседник издания.

Начальник управления образования в российском городе Светлана Богданова, в свою очередь, заявила, что учения действительно были, но детей они якобы не затронули — тренировки проводились только для сотрудников образовательных учреждений. «Мы просто проводили тренировки по плану в соответствии с гражданской обороной», — сказала она.

Известно также о проведении подобных тренировок в Екатеринбурге. Детям в городе рассказывали, как действовать в случае тревоги.

Регион находится далеко от границы с Украиной и зоны проведения специальной военной операции. Случаев прилетов дронов на Урале не фиксировалось.

Ранее власти Новосибирска опубликовали на официальном портале администрации города инструкцию о том, где взять противогаз и где найти убежище. Насторожившимся жителям сибирского города объяснили ее появление «военным временем».

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      Под Москвой совершено покушение на помощника депутата Госдумы. Он работал в Чечне, а Кадыров называл его преступником

      В объявлениях на «Авто.ру» детализировали информацию о скидках

      Флот США следил за «Адмиралом Кузнецовым». Американские военные переживали, что российский корабль может затонуть

      Президент Ирана попросил Израиль остановиться

      Samsung выпустит дешевый смартфон с рекордной поддержкой

      На Урале в детских садах и школах детей начали учить прятаться от дронов

      ВС России засвидетельствовали случаи расстрела бойцов ВСУ заградотрядами

      Стрелявшему в пару из Подмосковья россиянину проведут психиатрическую экспертизу

      Правоохранители назвали покушение на помощника российского депутата спланированным

      В России стало не хватать одного вида помещений

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше