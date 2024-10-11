На Урале в детских садах и школах детей начали учить прятаться от дронов

В Асбесте в детских садах и школах детей начали учить прятаться от дронов

На Урале в детских садах и школах детей начали учить прятаться от дронов. О проведении таких тренировок в Асбесте стало известно E1.RU.

Как рассказал источник издания, на совещании 10 октября в городском управлении образования объявили о необходимости научить детей укрываться от беспилотников, была выдана соответствующая инструкция.

«В случае воздушной тревоги нельзя подходить к окнам, передвигаться надо по одному и гуськом. Во время прогулки дети не должны кучковаться на участке», — рассказал собеседник издания.

Начальник управления образования в российском городе Светлана Богданова, в свою очередь, заявила, что учения действительно были, но детей они якобы не затронули — тренировки проводились только для сотрудников образовательных учреждений. «Мы просто проводили тренировки по плану в соответствии с гражданской обороной», — сказала она.

Известно также о проведении подобных тренировок в Екатеринбурге. Детям в городе рассказывали, как действовать в случае тревоги.

Регион находится далеко от границы с Украиной и зоны проведения специальной военной операции. Случаев прилетов дронов на Урале не фиксировалось.

Ранее власти Новосибирска опубликовали на официальном портале администрации города инструкцию о том, где взять противогаз и где найти убежище. Насторожившимся жителям сибирского города объяснили ее появление «военным временем».

