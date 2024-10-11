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20:21, 11 октября 2024Экономика

Назван эффективный способ избавиться от запаха канализации в доме

«БелНовости»: избавиться от запаха канализации в доме удастся с помощью уксуса

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Избавиться от запаха канализации в доме удастся с помощью белого уксуса и соды. Эффективный способ решить эти проблемы назвали эксперты издания «БелНовости».

На случай, если из труб неприятно пахнет, специалисты предложили смешать в равных долях соду с белым уксусом, залить эту смесь в раковину или унитаз и затем добавить горячую воду. По словам экспертов, таким образом получится растворить скопившийся жир и избавиться от зловония.

Другой предложенный экспертами способ устранить неприятный запах — приготовить смесь, состоящую из равных частей пищевой соды, лимонного сока или уксуса, а также соли, и проделать те же действия, что и в вышеупомянутом варианте.

Ранее в октябре домохозяйкам порекомендовали дешевый способ вернуть ручкам газовой плиты первоначальный вид.

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      Полина Кислицына
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