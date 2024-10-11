Названа замена для мигрантов из Средней Азии в России

Эксперт Мурадян: мигрантов из Средней Азии в РФ заменяют африканцами и индийцами

Мигрантов из Средней Азии и Ближнего Востока в России стали замещать африканцами и индийцами. Замену для рабочей силы назвал HR-эксперт Гарри Мурадян, его слова приводит НСН.

Ранее стало известно, что в первой половине 2024 года спрос российских работодателей на сотрудников из африканских стран вырос на 68 процентов. По данным платформы «Мигрант Сервис» Андрея Кладова, наибольшее количество вакансий от российских работодателей в Африке зафиксировано в Кении, Камеруне и Зимбабве.

По словам Мурадяна, мигрантов из Ближнего Востока начали «прессовать, отдалять, убирать под разным соусом». Для их замены стали активно завозить работников из Африки, Индии, Шри-Ланки и Филиппин.

«Из Филиппин привозят только условно домашний персонал, остальных — возят пачками. Они трудятся в клининге, сфере обслуживания. На данный момент доля специалистов из Африки все-таки невелика, потому что есть конкуренты. Это в первую очередь Индия, индусы-строители. Причем индусы чаще едут с образованием. Их с радостью берут в строительство», — пояснил специалист.

Как показал опрос hh.ru и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), более половины российских компаний, использующих труд иностранных рабочих, не могут нанять мигрантов в необходимом количестве. Более 50 процентов компаний испытывают нехватку трудовых мигрантов, главной проблемой в вопросе найма мигрантов является недостаток квалифицированных специалистов. Организации также жалуются на то, что иностранные рабочие испытывают трудности со сдачей экзамена по русскому языку.