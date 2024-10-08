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06:46, 8 октября 2024Экономика

В российских компаниях пожаловались на нехватку трудовых мигрантов

«Ъ»: российские компании пожаловались на нехватку иностранных рабочих

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Global Look Press

Более половины российских компаний, использующих труд иностранных рабочих, не могут нанять мигрантов в необходимом количестве. Об этом со ссылкой на опрос hh.ru и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) сообщает «Коммерсантъ».

Утверждается, что 53 процента компаний испытывают нехватку трудовых мигрантов, а 46 процентов удовлетворены текущей ситуацией. Как указано в статье, главной проблемой в вопросе найма мигрантов является недостаток квалифицированных специалистов.

Организации также жалуются на то, что иностранные рабочие испытывают трудности со сдачей экзамена по русскому языку. Около 20 процентов компаний сообщили о том, что им мешает запрет на использование труда мигрантов в определенных сферах деятельности.

Ранее граждан Таджикистана предупредили об опасности работы в России. Это связано с «негативным влиянием трудовой деятельности в стране на их здоровье», также мигрантов из Таджикистана отнесли к одной из самых уязвимых групп населения.

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