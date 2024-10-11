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11:07, 11 октября 2024Моя страна

Названы самые бюджетные направления для отдыха в период осенних каникул

МТС Travel: Рязань — самое дешевое направление для поездок на школьных каникулах

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Средняя стоимость на туристическое жилье в России во время осенних праздников составляет 6,2 тысячи рублей в сутки. Такие данные, а также список самых бюджетных направлений для отдыха в период предстоящих школьных каникул представлены в исследовании онлайн-сервиса путешествий МТС Travel, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, по информации экспертов, дешевле всего во время осенних праздников обойдется отдых в Рязани — в среднем объекты предлагают размещение за 4,3 тысячи рублей в сутки на двоих. Следом идут Пятигорск и Владимир, где средний чек за проживание составляет 4,9 тысячи рублей.

При этом специалисты отметили, что Рязань и Владимир подходят для коротких поездок путешественникам из центральной России. «В Рязани и области с детьми можно посетить Галерею пряников, Музей истории рязанского леденца и Конный завод в Старожилово, во Владимире — в областной театр кукол, Кузницу-музей Бородиных и мультимедийный музей-сказку», — говорится в материале.

В Пятигорске же туристам посоветовали остановиться на несколько дней и исследовать регион, который известен оздоровительными курортами и историческими достопримечательностями.

Ранее стало известно, что Сочи оказался самым популярным направлением для семейного отдыха в России в октябре — на него приходится 17 процентов бронирований. Кроме того, в список лучших городов для семейного отдыха осенью входят Санкт-Петербург и Москва, в которые отправляются 11 и 6 процентов семейных путешественников соответственно.

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      Марк Успенский
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