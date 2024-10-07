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21:38, 7 октября 2024Моя страна

Названы лучшие направления России для семейного отдыха в октябре

Tvil.ru: главным направлением для отдыха с детьми в октябре оказался город Сочи

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Сочи оказался самым популярным направлением для семейного отдыха в России в октябре. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса Tvil.ru, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Так, согласно данным специалистов, чаще всего россияне выбирают для отпуска с детьми Сочи, на который приходится 17 процентов бронирований. Кроме того, в список лучших городов для семейного отдыха осенью входят Санкт-Петербург и Москва, в которые отправляются 11 и 6 процентов семейных путешественников соответственно.

Кроме того, среди востребованных направлений на октябрь оказались Казань, Кисловодск, Анапа, Геленджик, Архыз и Красная Поляна.

Ранее город Сочи также назвали самым популярным для парного отдыха. Аналитики отметили, что на него приходится 21 процент бронирований среди российских пар. За ним последовали Кисловодск, Калининград и Казань.

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      Марк Успенский
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