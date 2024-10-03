Названы главные города России для парного отдыха в октябре

Tvil.ru: самым популярным городом для парного отдыха в октябре оказался Сочи

Курортный город Сочи в Краснодарском крае назвали главным для парного отдыха в октябре. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса бронирования Tvil.ru, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Аналитики уточнили, что, согласно данным бронирований на октябрь, влюбленные в основном отправляются в Сочи — на него приходится 21 процент бронирований среди пар. При этом средняя стоимость проживания в городе за ночь составляет 3,5 тысячи рублей.

Кроме того, российские пары выбирают для отдыха Кисловодск, Калининград, Казань, Анапу, Ялту, Москву, Санкт-Петербург и Красную Поляну. Проживание в этих городах в октябре на двоих варьируется в среднем от 2,8 до 4,6 тысячи рублей за ночь, и самым дорогим направлением для октября оказалась Красная Поляна.

Ранее эксперты назвали самые удачные города для тех, кто хочет сэкономить в путешествии по России в октябре. Среди них оказались курорты Крыма — например, Феодосия и Севастополь, а также направления Краснодарского края — Ейск, Голубицкая и Небуг.