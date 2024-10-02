Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:26, 2 октября 2024Моя страна

Названы лучшие города России для желающих сэкономить на отпуске в октябре

Tvil: в октябре россияне могут экономно отдохнуть в Крыму и Краснодарском крае

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Стоимость аренды жилья для отпуска в октябре может уменьшиться на 10-20 процентов. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru, поступившим в редакцию «Ленты.ру».

Так, согласно данным аналитиков, желающие сэкономить на путешествии осенью могут отправиться на курорты Крыма — например, в Феодосию и Севастополь, где одна ночь в среднем обойдется в 1502 рубля и 1720 рублей соответственно.

Также для бюджетного отдыха подойдут города Краснодарского края — Ейск, Голубицкая и Небуг, где аренда жилья в сутки варьируется от 1850 рублей до 2300 рублей.

Кроме того, в рейтинг экономных направлений вошли Новосибирск (в среднем 2330 рублей за ночь), Железноводск (2428 рублей), Туапсе (2487 рублей), Анапа (2564 рубля) и Дивноморское (2568 рублей).

Ранее россиянам назвали способы сэкономить на поездках. Так, туристам посоветовали бронировать отели заранее, а также выбирать подходящие даты — например, лететь в отпуск в межсезонье.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военкоры заявили об ударе по ВСУ сверхсекретным боеприпасом. Его называют «папой всех бомб»

      Россиян предупредили об опасности коровьего молока

      ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт в Тель-Авиве

      В США списали последний самолет Extender

      Заявления Южной Кореи в адрес России связали с планами оправдать ядерные приготовления

      Российские врачи распознали смертельную опасность в кариесе и спасли девочку

      Оказавшиеся в ловушке косатки спаслись благодаря россиянам

      Кадыров рассказал о боевых действиях «Ахмата» на брянском направлении

      В Киеве заявили о приближении ВС России к границам ДНР и ЛНР

      Хлоя Морец восхитила поклонников нарядом на Неделе моды в Париже

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше