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14:48, 11 октября 2024Экономика

Названы способы сэкономить при аренде жилья в Москве

Брокер Ракута: в Москве выгоднее арендовать квартиру со старым ремонтом

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Выгодно снять квартиру в Москве на данный момент можно только в том случае, если пожертвовать некоторыми удобствами. Способы сэкономить на съемном жилье в столице назвал ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута, передают NEWS.ru.

По словам Ракуты, найти дешевый вариант в неплохих жилых комплексах с хорошей транспортной доступностью сейчас нет возможности. Такая квартира обойдется минимум в 80-100 тысяч рублей в месяц. Чтобы платить меньше, стоит рассмотреть предложения со старым ремонтом или подальше от метро.

Также можно арендовать жилье вместе со знакомыми, чтобы платить пополам. При необходимости снять квартиру на продолжительное время эксперт посоветовал обсудить с собственником возможности снижения платы с условием заключения долгосрочного договора.

«Арендодатель может сделать скидку в размере 10 процентов от арендной платы. Также можно попробовать предложить внести депозит не за месяц, а за 1,5–2 месяца, чтобы сбить стоимость самой аренды», — добавил Ракута.

Ранее аналитики ЦИАН сообщили, что аренда в России практически перестала дорожать. К замедлению рынка съемного жилья привело увеличение предложения.

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      Александра Качан
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