Названы убивающие настрой на секс привычки

Эксперт по отношениям Аннабель Найт заявила, что страсть может исчезнуть из отношений по многим причинам, включая сильный стресс. Наиболее распространенные убивающие настрой на секс факторы она назвала изданию The Sun.

Чтобы не потерять интерес к интимной близости, Найт призвала партнеров оставлять телефоны за пределами спальни. Она предупредила, что звонки или сообщения с работы, оповещения в социальных сетях и другие уведомления могут легко испортить настрой.

Также, по словам эксперта, очень важно не давить на себя и партнера. «Желания, фантазии, эксперименты в постели — важные составляющие полноценной интимной жизни. Однако чрезмерное стремление к тому, чтобы совместное времяпрепровождение было "идеальным" может все испортить», — уверена она.

Привести к проблемам с возбуждением, по словам эксперта, также могут недостаточная прелюдия, отсутствие инициативы со стороны партнера и сильный стресс. Она подчеркнула, что гормон стресса кортизол не позволяет расслабиться и насладиться близостью, поэтому очень важно научиться способам снимать нервное напряжение.

Ранее сексолог Лорен Френч предложила несколько доступных способов оживить прелюдию. Главная рекомендация Френч — как можно дольше избегать прикосновения к половым органам во время предварительных ласк. Вместо этого она предложила ласкать уши, шею, бедра, живот и другие эрогенные зоны партнера.