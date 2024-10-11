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10:48, 11 октября 2024Силовые структуры

Неизвестный выстрелил в помощника российского депутата в Подмосковье

В Подмосковье неизвестный выстрелил в помощника депутата Госдумы

Кадр: Telegram-канал Mash

В Подмосковье неизвестный выстрелил в Шерипа Алихаджиева — помощника депутата Госдумы и бывшего генерала Владимира Шаманова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, накануне вечером неизвестный проник на территорию дома жертвы и не менее четырех раз выстрелил через окно. Одна пуля попала в челюсть Алихаджиева, другая — в спину. Напавшему удалось скрыться, потерпевший находится в реанимации. Возбуждено уголовное дело.

На Алихаджиева уже совершалось покушение — в 2002 году в его кабинете в Чечне силовики нашли взрывное устройство.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге грабители вынесли из дома предпринимателя ценности на 47 миллионов рублей.

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      Илона Палей
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