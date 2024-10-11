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14:47, 11 октября 2024Ценности

Новая коллекция Bershka взволновала пользователей сети из России

Кадр: @aisha.imtar

Новая коллекция испанского бренда одежды Bershka взволновала пользователей сети из России. Соответствующее видео опубликовано в TikTok.

Речь идет о появившихся в магазинах марки предметах гардероба и аксессуарах, посвященных фильму о вампирах «Сумерки». Так, на сумках, свитерах, футболках и чехлах для телефонов изображены главные герои ленты в исполнении актеров Кристен Стюарт и Роберта Паттинсона.

Пользователи сети сняли сотни видео о данной коллекции. При этом ролик одной из юзерш — с никнеймом @aisha.imtar — набрал восемь миллионов просмотров и более 10 тысяч комментариев, в том числе от русскоязычных зрителей.

«Так сильно по закрытию Bershka я еще не грустила», «Они кринжуют, не зная, что если бы это было в России, то за день товар был бы раскуплен», «Так сильно возвращения Bershka я еще не ждал», «Ну почему у нас ее нет, я бы все скупила», «Пустите меня туда», «Давайте это к нам, они этого не ценят», — посетовали юзеры.

В марте сообщалось что бренды, принадлежащие корпорации Inditex, вернутся на Украину. Среди них — Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho.

Алина Гостева
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