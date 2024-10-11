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12:15, 11 октября 2024Мир

Обама объяснил нежелание черных мужчин голосовать за Харрис

Обама: чернокожие мужчины ищут оправдания, чтобы не голосовать за Харрис

Фото: Quinn Glabicki / Reuters

Чернокожие мужчины постоянно ищут оправдания, чтобы не голосовать за кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис. С таким заявлением выступил бывший американский лидер Барак Обама, его цитирует газета The New York Times.

«Вы придумываете всевозможные причины и оправдания», — обратился экс-президент к избирателям, уточнив, что он сам в 2008 году во время своей предвыборной кампании получил куда большую поддержку среди чернокожих мужчин.

«Отчасти это заставляет меня думать, что вы просто не допускаете мысли о том, чтобы женщина была президентом», — посетовал Обама.

Ранее главный соперник Харрис на выборах, кандидат от республиканцев, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Камала Харрис «внезапно поменяла свою идентичность» и стала чернокожей, хотя раньше считалось, что она индийского происхождения.

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      Глеб Бажуткин
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