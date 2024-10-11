Обвиняемым в покушении на Симоньян продлили меру пресечения

Суд продлил меру пресечения трем обвиняемым в подготовке покушения на Симоньян

Басманный суд Москвы продлил меру пресечения трем обвиняемым в подготовку покушения на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде запрета определенных действий», — сообщили в суде.

Сергея Короленкова, Андрея Детковского и еще одного несовершеннолетнего соучастника обвиняют по части 4 статьи 162 («разбой»), части 2 статьи 213 («хулиганство») и части 2 статьи 205.5 УК РФ («участие в террористической организации»). Короленкова также обвиняют по части 2 статьи 280 («призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

Ранее стало известно, что причастность обвиняемых в покушении на Симоньян и журналистку Ксению Собчак установили с помощью экспертиз их голоса. «В ходе [экспертизы] были исследованы записи телефонных переговоров обвиняемых с их реальными голосами», — раскрыл детали дела собеседник агентства.