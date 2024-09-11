Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
04:19, 11 сентября 2024Силовые структуры

Раскрыты новые детали дела о покушении на Симоньян

ТАСС: причастность покушавшихся на Симоньян установили с помощью записей голосов

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress

Причастность обвиняемых в покушении на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак установили с помощью экспертиз их голоса, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В ходе нее [экспертизы] были исследованы записи телефонных переговоров обвиняемых с их реальными голосами, записанными уже в ходе их допросов и иных следственных действий с их участием», — раскрыл детали дела собеседник агентства.

Ранее стало известно, что фигурантам уголовного дела о покушении на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак провели в рамках расследования четыре психолого-психиатрические экспертизы. Обвиняемых обследовали амбулаторно.

В июле 2023 года появились данные о том, что ФСБ предотвратила покушения на журналисток, которые готовили члены неонацистской организации «Параграф-88» по заданию спецслужб Украины. Расследование уголовного дела завершено. Участникам «Параграфа-88» уже предъявлены обвинения в окончательной редакции.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      «Ждите некрологи». В России описали будущее западных наемников после ударов России по ВСУ

      Харрис обвинила Трампа в продаже Соединенных Штатов Китаю

      Харрис обвинила Трампа в атаке на демократию

      Россиян предупредили о схеме мошенничества с QR-кодами

      Госкомиссия утвердила экипажи корабля «Союз МС-26»

      Бейонсе отметила 43-летие в откровенном наряде

      Врач предупредил о последствиях анального секса

      Раскрыты новые детали дела о покушении на Симоньян

      Раскрыто отношение ВСУ к тяжелораненым бойцам в Курской области

      Харрис и Трамп согласились пожать руки перед дебатами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше