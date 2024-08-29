Покушавшихся на журналисток Симоньян и Собчак обследовали четыре раза

СК провел 4 психиатрические экспертизы по делу о покушении на Симоньян и Собчак

Фигурантам уголовного дела о покушении на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак провели в рамках расследования четыре психолого-психиатрические экспертизы. Об этом сообщает РИА Новости.

Обвиняемых обследовали амбулаторно. Пятерым арестованным предъявлены обвинения в хулиганстве, трое из них частично признали вину в инкриминируемым им деяниях.

В июле 2023 года появились данные о том, что ФСБ предотвратила покушения на журналисток, которые готовили члены неонацистской организации «Параграф-88» по заданию спецслужб Украины.

Расследование уголовного дела завершено. Участникам «Параграфа-88» уже предъявлены обвинения в окончательной редакции, по делу проходят более десяти человек.