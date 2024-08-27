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03:53, 27 августа 2024Силовые структуры

Несколько фигурантов дела о покушении на Симоньян частично признали вину

Ряд фигурантов дела о подготовке покушений на Симоньян частично признали вину

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress

Несколько фигурантов дела о подготовке покушений на главреда RT Маргариту Симоньян, а также на журналистку Ксению Собчак частично признали вину. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что пятерым арестованным были предъявлены обвинения в хулиганстве, трое из них признали свою вину частично.

В июле 2023 года появились данные о том, что ФСБ предотвратила покушения на журналисток, которые готовили члены неонацистской организации «Параграф-88» по заданию спецслужб Украины.

Ранее стало известно, что расследование уголовного дела о покушении на Маргариту Симоньян было завершено. Участникам «Параграфа-88» уже предъявлены обвинения в окончательной редакции, по делу проходят более десяти человек.

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      Маргарита Пименова
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