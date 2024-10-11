Орбан уличил руководство Еврокомиссии в желании свергнуть его

Орбан: руководство Еврокомиссии и ЕНП хотело бы свергнуть правительство Венгрии

Руководство Еврокомиссии (ЕК) и Европейской народной партии (ЕНП) хотело бы свергнуть действующее правительство Венгрии. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Глава Еврокомиссии госпожа фон дер Ляйен и председатель Европейской народной партии господин Манфред Вебер заявили, что они хотели бы свергнуть венгерское правительство», — сообщил Орбан.

По словам венгерского лидера, руководству ЕК и ЕНП «нужно другое правительство» в Будапеште. Он отметил, что давно знал о подобных намерениях, так как для этого «не надо быть лауреатом Нобелевской премии». Орбан добавил, что фон дер Ляйен и Вебер хотели бы видеть во главе Венгрии социалистов и представителей ЕНП.

Орбан также подчеркнул, что если Будапешт в угоду Брюсселю вовлечется в украинский конфликт и начнет активно принимать мигрантов, то венгерское правительство утратит суверенитет и «будет брюссельским».

Ранее Орбан заявил, что низкий уровень дискуссий в Европарламенте вызывает у него культурный шок.

