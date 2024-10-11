Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:30, 11 октября 2024Мир

Орбан уличил руководство Еврокомиссии в желании свергнуть его

Орбан: руководство Еврокомиссии и ЕНП хотело бы свергнуть правительство Венгрии

Фото: Yves Herman / Reuters

Руководство Еврокомиссии (ЕК) и Европейской народной партии (ЕНП) хотело бы свергнуть действующее правительство Венгрии. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Глава Еврокомиссии госпожа фон дер Ляйен и председатель Европейской народной партии господин Манфред Вебер заявили, что они хотели бы свергнуть венгерское правительство», — сообщил Орбан.

По словам венгерского лидера, руководству ЕК и ЕНП «нужно другое правительство» в Будапеште. Он отметил, что давно знал о подобных намерениях, так как для этого «не надо быть лауреатом Нобелевской премии». Орбан добавил, что фон дер Ляйен и Вебер хотели бы видеть во главе Венгрии социалистов и представителей ЕНП.

Орбан также подчеркнул, что если Будапешт в угоду Брюсселю вовлечется в украинский конфликт и начнет активно принимать мигрантов, то венгерское правительство утратит суверенитет и «будет брюссельским».

Ранее Орбан заявил, что низкий уровень дискуссий в Европарламенте вызывает у него культурный шок.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Жителей Ингушетии призвали наказывать чеченцев за слова Кадырова о кровной мести. Власти назвали это провокацией

      Василий Ливанов пришел в сознание

      Моргенштерна заподозрили в расставании с Лизой Василенко

      Ворвавшиеся в дом российского бизнесмена с цветами и игрушкой грабители попали на видео

      Российский суд заключил под стражу семь военных ВСУ

      Орбан уличил руководство Еврокомиссии в желании свергнуть его

      Путин впервые за долгое время встретился с бывшим президентом Туркменистана

      Вторую по величине экономику Европы решили спасать повышением налогов

      В США потребовали отставки главы Еврокомиссии

      Путин рассказал о развитии отношений России и Туркменистана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше