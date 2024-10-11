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17:16, 11 октября 2024Мир

Орбана шокировал низкий уровень дискуссий в Европарламенте

Премьер Венгрии Орбан: низкий уровень дискуссий в ЕП вызывает культурный шок

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Низкий уровень дискуссий в Европейском парламенте (ЕП) вызывает культурный шок, а евродепутаты предпочли конструктивной беседе свое кровожадное настроение. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Мне кажется, удивлен был не только я, но и зрители из Венгрии, у которых было совсем иное представление о Европе. Они думали, что там интеллигентные люди (...) Если честно, то я был в состоянии настоящего культурного шока. Европолитики спорили со мной, игнорируя факты, проявляя ненависть и не заботясь о своих гражданах, у них было кровожадное настроение», — отметил политик.

По словам Орбана, видя весь негатив, направленный в его сторону, он решил ответить, чтобы «венгров не сочли слабаками». Он заключил, что пытался защитить Венгрию.

9 октября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен раскритиковала Орбана за мирные предложения по Украине и заявила о необходимости продолжать военную поддержку Киева.

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      Дарья Устьянцева
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