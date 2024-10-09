Фон дер Ляйен раскритиковала Венгрию за мирные предложения по Украине

Глава ЕК фон дер Ляйен раскритиковала Орбана за мирные предложения по Украине

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен раскритиковала премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за мирные предложения по Украине и заявила о необходимости продолжать военную поддержку Киева. Слова чиновницы приводит РИА Новости.

«Есть только один способ достичь справедливого мира для Украины и в Европе. Мы должны продолжать усиливать украинское сопротивление, оказывая ему политическую, финансовую и военную поддержку так долго, как потребуется», — сказала она, подчеркнув, что для европейцев неприемлема «капитуляция Украины».

Ранее фон дер Ляйен заявила, что приглашение правительством Венгрии граждан России в Евросоюз без дополнительных проверок создает большие риски для объединения.