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13:50, 9 октября 2024Мир

Фон дер Ляйен раскритиковала Венгрию за мирные предложения по Украине

Глава ЕК фон дер Ляйен раскритиковала Орбана за мирные предложения по Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен раскритиковала премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за мирные предложения по Украине и заявила о необходимости продолжать военную поддержку Киева. Слова чиновницы приводит РИА Новости.

«Есть только один способ достичь справедливого мира для Украины и в Европе. Мы должны продолжать усиливать украинское сопротивление, оказывая ему политическую, финансовую и военную поддержку так долго, как потребуется», — сказала она, подчеркнув, что для европейцев неприемлема «капитуляция Украины».

Ранее фон дер Ляйен заявила, что приглашение правительством Венгрии граждан России в Евросоюз без дополнительных проверок создает большие риски для объединения.

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      Виктория Кондратьева
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