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12:40, 9 октября 2024Мир

Фон дер Ляйен возмутилась приглашению Венгрией россиян в ЕС без дополнительных проверок

Глава ЕК: приглашение Венгрией россиян без проверок в ЕС рискованно

Фото: Johanna Geron / Reuters

Приглашение правительством Венгрии российских граждан в Европейский союз (ЕС) без дополнительных проверок создает большие риски для объединения, заявила глава еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Ее цитирует РИА Новости.

«Как так могло случиться, что правительство Венгрии приглашает российских граждан в наш союз без дополнительных проверок безопасности? Эта новая схема Венгрии создает риски не только для Венгрии, но и для всех стран-членов», — возмутилась чиновница на пресс-конференции с венгерским премьером Виктором Орбаном в Европарламенте.

Ранее стало известно, что Министерство юстиции Финляндии одобрило законопроект о запрете на продажу недвижимости россиянам и гражданам тех стран, которые нарушили территориальную целостность, суверенитет и независимость другого государства и могут угрожать финской национальной безопасности.

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      Глеб Бажуткин
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