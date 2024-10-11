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11:10, 11 октября 2024Путешествия

Отдыхавший в Китае россиянин внезапно оказался в больнице с неизвестным диагнозом

Отдыхавший в Шанхае россиянин оказался в больнице в предынсультном состоянии

Фото: Thomas Peter / Reuters

Отдыхавший в Шанхае российский турист внезапно оказался в больнице с неизвестным диагнозом. Об этом пишет портал TourDom.

Непредвиденная ситуация произошла в ночь с 9 на 10 октября. Отмечается, что в какой-то момент самочувствие мужчины резко ухудшилось, и у него появились признаки инсульта.

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В путешествии в Китай россиянина сопровождала 14-летняя дочь. Именно она вызвала скорую помощь отцу, после чего его экстренно госпитализировали. У пациента до сих пор нет точного диагноза. По одной из версий, у него предынсультное состояние, по другой — приступ эпилепсии.

Туроператор сразу же отправил в госпиталь представителей принимающей стороны, чтобы оказать помощь в качестве переводчика и морально поддержать ребенка.

Более того, турагент россиян незамедлительно связалась со страховой компанией. Благодаря усилиям страховщиков дочь заболевшего вернется в Россию. Они также договорились с консульством о ее сопровождении в аэропорт и помощи в регистрации на рейс.

При этом непонятно, за какие медицинские услуги россиянам вернут деньги, а за какие нет. «В частности, в больнице попросили супругу пострадавшего оплатить работу сиделки и сразу предупредили, что чека не будет», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что китайцы массово устремились в Приморье. По данным краевого министерства туризма, за девять месяцев 2024 года этот российский регион посетили 356 тысяч туристов из КНР.

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      Фариза Бацазова
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