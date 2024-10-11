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17:16, 11 октября 2024Путешествия

Пассажир «неподобающим образом» потрогал спящую попутчицу в самолете и угодил под арест

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Пассажир авиакомпании IndiGo угодил под арест за предполагаемое совращение попутчицы во время полета. Подробностями истории поделилось издание Hindustan Times.

Уточняется, что инцидент произошел в среду, 9 октября, на рейсе из Дели в Ченнаи, Индия. Женщина в своей жалобе утверждает, что сидевший позади нее 43-летний Раджеш Шарма «неподобающим образом» потрогал ее, пока она спала.

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После посадки пассажирка подошла к сотрудникам авиакомпании, которые помогли ей обратиться в полицию. По факту произошедшего возбудили дело по статье о сексуальных домогательствах, а мужчину арестовали. Расследование тем временем продолжается.

В июле пассажирка самолета обвинила бизнесмена в домогательствах во время полета. По словам пострадавшей, он достал телефон и начал показывать ей порнографические ролики, а потом попытался ее пощупать.

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      Алина Черненко
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