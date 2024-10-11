Переход на российский софт оказался трудным и долгим

Крупные российские госкомпании попросили изменить сроки перехода на российское программное обеспечение. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на письмо, которое Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования (АКП ПОО) направила министру цифрового развития Максуту Шадаеву и председателю комитета Госдумы по информполитике Александру Хинштейну.
По мнению авторов этого обращения, крупнейшие промышленные компании России нуждаются в переходном периоде, который им необходим для перевода объектов критической информационной инфраструктуры на российский софт. Установленные сейчас нормы требуют, чтобы госорганы и госкомпании прекратили использовать иностранное ПО на таких объектах с 1 января 2025 года.
Ассоциация сообщила, что требования для различных структур внутри одного предприятия могут отличаться, и поэтому возникает риск того, что они не успеют в установленные сроки выполнить требования властей.
Как заметил по этому поводу директор Ideco Дмитрий Хомутов, организации, входящие в АКП ПОО, имеют дело с масштабными и сложными системами, чью безотказную работу обеспечивают специализированные технологии, на разработку и адаптацию которых ушли десятилетия. Поэтому переключение на новые IT-решения, не имеющие функциональной совместимости, чревато угрозами для внутренних операций.
Ранее появилась информация, что российским предприятиям не хватает времени на выполнение требований по совместимости промышленного программного обеспечения из реестра российского софта с двумя отечественными операционными системами.