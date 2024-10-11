Переход на российский софт оказался трудным и долгим

«Ведомости»: госкомпании попросили отсрочки для перехода на российский софт

Крупные российские госкомпании попросили изменить сроки перехода на российское программное обеспечение. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на письмо, которое Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования (АКП ПОО) направила министру цифрового развития Максуту Шадаеву и председателю комитета Госдумы по информполитике Александру Хинштейну.

По мнению авторов этого обращения, крупнейшие промышленные компании России нуждаются в переходном периоде, который им необходим для перевода объектов критической информационной инфраструктуры на российский софт. Установленные сейчас нормы требуют, чтобы госорганы и госкомпании прекратили использовать иностранное ПО на таких объектах с 1 января 2025 года.

Ассоциация сообщила, что требования для различных структур внутри одного предприятия могут отличаться, и поэтому возникает риск того, что они не успеют в установленные сроки выполнить требования властей.

Как заметил по этому поводу директор Ideco Дмитрий Хомутов, организации, входящие в АКП ПОО, имеют дело с масштабными и сложными системами, чью безотказную работу обеспечивают специализированные технологии, на разработку и адаптацию которых ушли десятилетия. Поэтому переключение на новые IT-решения, не имеющие функциональной совместимости, чревато угрозами для внутренних операций.

Ранее появилась информация, что российским предприятиям не хватает времени на выполнение требований по совместимости промышленного программного обеспечения из реестра российского софта с двумя отечественными операционными системами.