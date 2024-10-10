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13:52, 10 октября 2024Экономика

Переход сложного софта на российские операционные системы отложат

«Ведомости»: обязательный переход промышленного софта на российские ОС отложат

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российские предприятия не успевают выполнить требование по совместимости промышленного программного обеспечения (ПО) из реестра российского софта с двумя отечественными операционными системами (ОС), поэтому Минцифры работает над новым переносом сроков. Об этом со ссылкой на трех собеседников в IT-компаниях пишут «Ведомости».

Проект приказа, появившийся в августе прошлого года, предусматривал переход уже в 2024 году, но в силу документ не вступил. В качестве новых сроков ведомство предлагает принять третий квартал 2025 года, а в случае самого сложного софта — 2026 год.

Представитель Минцифры подтвердил обсуждение переноса сроков в зависимости от готовности конкретного продукта. По его словам, для компаний, которые уже внесли свое ПО в реестр, предусмотрена отдельная отсрочка.

Собеседники издания утверждают, что отложить процесс хотели бы крупнейшие российские потребители программного обеспечения. Партнер технологической практики «Тедо» Артем Семенихин напомнил, что инженерный софт имеет гораздо меньший рынок сбыта, чем офисный, поэтому развивается и адаптируется к новым требованиям он гораздо медленнее. А кроме того, по большинству классов в России промышленное ПО только начали разрабатывать.

Директор Ideco Дмитрий Хомутов напомнил, что инженерный софт создается с учетом высокой производительности и под конкретную ОС. Перенос на любую другую требует и переписывания кода, и повторного глубокого тестирования.

Ранее генеральный директор DZ Systems, член ассоциации «Руссофт» Дмитрий Завалишин пожаловался на существенное ухудшение качества российских IT-сотрудников и самих разработок, а также нехватку людей в отрасли. По его словам, образование пока не может решить проблему, потому что адекватных специалистов для рынка готовят только пять-шесть вузов.

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