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12:35, 11 октября 2024Экономика

Подсчитаны страховые убытки после урагана «Милтон»

FR: страховые убытки от ураганов в США в 2024 году превысят 100 млрд долларов

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Общие страховые убытки от ураганов в США по итогам 2024 года после того, как на штат Флорида обрушился ураган «Милтон», составят более 100 миллиардов долларов. Данную сумму подсчитали в международном рейтинговом агентстве Fitch Ratings (FR).

Эксперты отметили, что ущерб превышает эту отметку уже пятый год подряд. Застрахованные потери от «Милтона» они оценили в диапазоне от 30 миллиардов до 50 миллиардов долларов — это крупнейшие убытки от ураганов с 2022 года. В издании рассказали, что «Милтон» сильнее всего повлияет на рынок перестрахования, особенно на специализированные компании во Флориде с более низкими удержаниями, поскольку ураган генерирует убытки, которые превышают лимиты перестрахования.

Ураган «Милтон» обрушился на побережье Флориды ночью 10 октября. По последним данным, в результате катастрофы не выжили 14 человек.

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      Полина Кислицына
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