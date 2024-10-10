Катастрофический ураган «Милтон» обрушился на побережье Флориды. Об этом сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами (NHC).
По информации центра, ураган обрушился на западное побережье американского штата Флорида в районе Сиеста-Ки. Максимальная скорость ветра достигает 57 метров в секунду.
Ранее «Роскосмос» показал спутниковый снимок урагана «Милтон». На кадрах со спутника «Электро-Л» видно, как мощный вихрь движется в сторону американского штата Флорида. Специалисты пророчат этому урагану звание самого разрушительного за всю историю наблюдений.