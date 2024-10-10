NHC: ураган «Милтон» обрушился на побережье Флориды

Катастрофический ураган «Милтон» обрушился на побережье Флориды. Об этом сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами (NHC).

По информации центра, ураган обрушился на западное побережье американского штата Флорида в районе Сиеста-Ки. Максимальная скорость ветра достигает 57 метров в секунду.

Ранее «Роскосмос» показал спутниковый снимок урагана «Милтон». На кадрах со спутника «Электро-Л» видно, как мощный вихрь движется в сторону американского штата Флорида. Специалисты пророчат этому урагану звание самого разрушительного за всю историю наблюдений.