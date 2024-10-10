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04:01, 10 октября 2024Экономика

Катастрофический ураган «Милтон» обрушился на побережье Флориды

NHC: ураган «Милтон» обрушился на побережье Флориды
СюжетУраган во Флориде

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Катастрофический ураган «Милтон» обрушился на побережье Флориды. Об этом сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами (NHC).

По информации центра, ураган обрушился на западное побережье американского штата Флорида в районе Сиеста-Ки. Максимальная скорость ветра достигает 57 метров в секунду.

Ранее «Роскосмос» показал спутниковый снимок урагана «Милтон». На кадрах со спутника «Электро-Л» видно, как мощный вихрь движется в сторону американского штата Флорида. Специалисты пророчат этому урагану звание самого разрушительного за всю историю наблюдений.

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      Юлия Мискевич
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