Похищение двух женщин в российском городе попало на видео

СК: в Санкт-Петербурге завершено расследование похищения двух женщин

В Санкт-Петербурге завершено расследование похищения двух женщин. Преступление было запечатлено камерами видеонаблюдения. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу и Ленинградской области.

На видеозаписи заметно, как девушки поднимаются по ступеням в парадной, их преследуют мужчины в черной одежде. В какой-то момент один из них хватает пострадавшую и тащит вниз по ступеням.

По данным следствия, преступление произошло ночью 8 февраля в одной из парадных дома, расположенного на набережной Адмиралтейского канала. Тогда злоумышленник вместе со своим знакомым напал на бывшую возлюбленную и ее подругу. Они избили женщин, а затем против их воли вывезли в Колпино и поместили на чердак жилого дома, расположенного на Загородной улице. После этого они развезли девушек в разные места. Так, одна из потерпевших оказалась в комнате коммунальной квартиры дома на набережной Адмиралтейского канала, а вторая — в подвале дома на Загородной улице. Отмечается, что вторую потерпевшую неоднократно насиловал один из злоумышленников. В какой-то момент одна из женщин смогла обратиться за помощью к соседу в коммунальной квартире. Он вызвал полицейских. Прибывшие на место оперативники освободили ее.

В отношении зачинщика возбуждено уголовное дело по статьям о похищении, грабеже, изнасиловании и краже с банковского счета. Уголовное дело в отношении второго фигуранта выделено в отдельное производство. Все материалы будут переданы в суд.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае суд рассмотрит дело 65-летнего местного жителя, избившего сожительницу и посадившего ее на цепь.