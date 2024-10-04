Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:14, 4 октября 2024Силовые структуры

Россиянин избил сожительницу и посадил ее на цепь

На Алтае будут судить мужчину, избившего сожительницу и посадившего ее на цепь

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Алтайском крае суд рассмотрит дело 65-летнего местного жителя, избившего сожительницу и посадившего ее на цепь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, днем 11 мая обвиняемый поссорился с подругой на почве ревности. Деревянной битой мужчина ударил ее по голове, затем оттащил в надворную постройку и пристегнул металлической цепью. На следующее утро ревнивец освободил сожительницу.

Возбуждено дело по пункту «г» части 2 статьи 127 («Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия») УК РФ. Оно уже передано в суд.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Ялуторовска Тюменской области, который похитил бывшую жену и приковал ее цепью к дереву в лесу.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший генсек НАТО намекнул на вынужденный отказ Украины от потерянных территорий

      Назван эффективный способ очистить раковину от известкового налета без бытовой химии

      Попавшая на обложку Time популярная певица ответила на критику ее откровенных нарядов

      Врач назвала лучшую позу для сна

      Россиянин избил сожительницу и посадил ее на цепь

      Раскрыт гонорар Джигана

      Газ на европейской бирже подорожал

      Головин продлил контракт с «Монако» до 2029 года

      Стало известно о переносе отставки Буданова и Умерова до выборов в США

      Умер проживший более 105 лет ветеран Великой Отечественной войны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше