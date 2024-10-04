Россиянин избил сожительницу и посадил ее на цепь

На Алтае будут судить мужчину, избившего сожительницу и посадившего ее на цепь

В Алтайском крае суд рассмотрит дело 65-летнего местного жителя, избившего сожительницу и посадившего ее на цепь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, днем 11 мая обвиняемый поссорился с подругой на почве ревности. Деревянной битой мужчина ударил ее по голове, затем оттащил в надворную постройку и пристегнул металлической цепью. На следующее утро ревнивец освободил сожительницу.

Возбуждено дело по пункту «г» части 2 статьи 127 («Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия») УК РФ. Оно уже передано в суд.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Ялуторовска Тюменской области, который похитил бывшую жену и приковал ее цепью к дереву в лесу.