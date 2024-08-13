Россиянин вывез бывшую жену в лес и приковал ее цепью к дереву

Под Тюменью мужчина похитил бывшую жену и приковал ее цепью к дереву в лесу

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Ялуторовска, который похитил свою бывшую жену и приковал ее цепью к дереву в лесу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Тюменской области.

Мужчина обвиняется по части 1 статьи 126 («Похищение человека») УК РФ. В настоящее время он находится под стражей.

По версии следствия, все произошло 8 августа. Обвиняемый, испытывая личную неприязнь к экс-супруге, подкараулил ее на улице и, угрожая насилием, усадил в автомобиль. На нем он отвез женщину в лес около села Памятное, приковал к дереву с помощью металлической цепи и вновь начал угрожать насилием.

Через некоторое время мужчина все же решил оставить потерпевшую за городом одну и скрылся с места преступления. А женщина смогла вырваться из «плена» и позвать на помощь.

Ранее в Одинцово сотрудники правоохранительных органов задержали трех мигрантов, которые похитили 26-летнего местного жителя и вымогали у него деньги при помощи пистолета и отвертки.