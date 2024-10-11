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12:21, 11 октября 2024Бывший СССР

Политолог объяснил идею референдума в Приднестровье по вступлению в ЕС

Политолог Топорнин: настроения приднестровцев о присоединении к ЕС неясны

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Настроения приднестровцев о перспективе присоединения к Евросоюзу неясны, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался об идее властей непризнанной республики провести голосование среди жителей по вопросу вступления в ЕС.

«Приднестровцев, конечно, волнует вопрос, связанный с перспективой вступления Молдавии в Евросоюз. Сейчас идет финальная предвыборная кампания, когда высказываются за и против. По каким-то социологическим опросам порядка 60 процентов населения Молдавии выступает за то, чтобы вступить в Евросоюз. В Приднестровье такие опросы не проводились, и сказать, как там проголосуют, сложно», — сказал политолог.

Можно предположить, что часть приднестровцев скажут, что мы не хотим войти в состав Молдавии. Но их тоже манит перспектива присоединения к ЕС. Это и безвизовый режим, и возможности заниматься бизнесом, и образование

Николай Топорнинполитолог

МИД Приднестровья предложил властям Молдавии провести референдум о вступлении в Евросоюз. В ведомстве отметили, что всегда были открыты к процессу волеизъявления граждан по этому вопросу. При этом Молдавия «не предприняла никаких усилий, чтобы инициировать диалог по теме референдума». МИД Приднестровья обвинил Кишинев в спекуляциях правами жителей непризнанной республики, отсекая их от участия в политической жизни.

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