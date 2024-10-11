Полпред президента на Урале посетил единственный в России завод по производству БПП

Полпред президента на Урале Жога посетил Курганский машиностроительный завод

Полпред президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога посетил Курганский машиностроительный завод. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

«Работаю сегодня в Кургане. Первым делом заехали на Курганский машиностроительный завод — единственное в России предприятие по производству боевых машин пехоты (БМП) и их модификаций», — написал полпред.

Он пообщался с рабочими и осмотрел завод. По словам Жоги, предприятие наращивает темпы производства БМП для потребностей Вооруженных сил (ВС) России.

Ранее Жога заявил, что в первую очередь ему нужно познакомиться с уже работающим аппаратом полпреда. При этом он подчеркнул, что возьмет с собой личных помощников, которым уже известен его график и стиль работы.

Президент России Владимир Путин назначил Жогу своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе 2 октября.