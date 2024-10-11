Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:15, 11 октября 2024Россия

Полпред президента на Урале посетил единственный в России завод по производству БПП

Полпред президента на Урале Жога посетил Курганский машиностроительный завод
Артем Жога

Артем Жога. Фото: Михаил Метцель / Пресс-служба президента РФ / ТАСС

Полпред президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога посетил Курганский машиностроительный завод. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

«Работаю сегодня в Кургане. Первым делом заехали на Курганский машиностроительный завод — единственное в России предприятие по производству боевых машин пехоты (БМП) и их модификаций», — написал полпред.

Он пообщался с рабочими и осмотрел завод. По словам Жоги, предприятие наращивает темпы производства БМП для потребностей Вооруженных сил (ВС) России.

Ранее Жога заявил, что в первую очередь ему нужно познакомиться с уже работающим аппаратом полпреда. При этом он подчеркнул, что возьмет с собой личных помощников, которым уже известен его график и стиль работы.

Президент России Владимир Путин назначил Жогу своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе 2 октября.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Больше тысячи солдат ВСУ попали в окружение в Курской области. Российская армия перешла к активным действиям в регионе

      Актеры байопика «Руки Вверх!» рассказали о создании фильма и кастинге на главную роль

      Врач объяснила последние изменения во внешности Кайли Дженнер

      Назван «избавитель» России от разрушительной бури «Милтон»

      Стоматолог раскрыл опасные для зубов осенние напитки

      В России предложили способ сделать отечественную рыбу дешевле

      Санду обвинили в давлении на предвыборную кампанию

      В Германии случился скандал из-за отказа регистрировать беженцев с Украины

      В Польше задумались о наступлении на Петербург

      Центробанк заставит банки реагировать на мошенников за два часа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше