Помощник главы Забайкалья оправдался за ковырявшегося в носу начальника

Помощник главы Забайкалья: Осипов не вытирал руку о чиновницу, а отгонял мошек

Помощник главы Забайкалья Александра Осипова оправдался за поступок начальника, ковырявшегося в носу и вытершего руку об чиновницу. Он заявил, что тот якобы просто отгонял от нее мошек. Об этом пишет Shot в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел во время доклада начальницы лесничества Елены Шаляпиной о крупных пожарах в регионе. Со слов помощника главы региона, во время пожара было слишком много мошек, а Шаляпину губернатор якобы «задел, потому что хотел повернуть ее в сторону горящей сопки».

«Не всегда получается одновременно пожар тушить, нос почесать и по докладу уточнять. Главное, чтобы вся эта история не расстроила Елену Шаляпину», — сказал собеседник канала.

Shot опубликовал полное видео с выездного совещания. На кадрах по-прежнему видно, как губернатор, стоя около Шаляпиной, почистил нос, после чего вытер руку о чиновницу. Затем он повернул ее в сторону горящей сопки и начал жестами указывать на очаги возгораний.

Ранее Mash опубликовал видео инцидента, на котором видно, как Осипов вытер руку о подчиненную после того, как поковырял в носу.