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20:33, 11 октября 2024Силовые структуры

Арестована посудомойка из Следственного комитета. Ее обвиняют в участии в террористической организации

Посудомойку из кадетского корпуса СК задержали по обвинению в терроризме

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Александру Житенко, работавшую посудомойкой в Кадетском корпусе Следственного комитета (СК) России имени Александра Невского, арестовали по подозрению в преступлении, предусмотренном частью второй статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Ей вменяют в вину участие в деятельности организации «Артподготовка» (запрещенная в России террористическая организация).

Житенко уже предъявлено обвинение в терроризме. Сейчас ее проверяют на вменяемость в рамках комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы. Если женщину признают вменяемой, то дело направят на утверждение в прокуратуру, после чего — во второй Западный окружной военный суд.

Еще в сентябре 2021 года «Артподготовку» признали экстремистской и террористической организацией. Ее деятельность на территории России была запрещена. Организацию создал бывший вице-спикер Саратовской облдумы Вячеслав Мальцев (признан иноагентом) в 2013 году. Он призывал своих сторонников готовиться к революции, которая, как он считал, якобы должна была произойти в 2017 году. При этом летом 2017 года сам же уехал из России. В октябре того же года был заочно арестован судом за призывы к экстремизму. За участие в «Артподготовке» к различным срокам заключения были приговорены около десяти сторонников этой организации.

Названы предполагаемые сообщники Житенко

Вместе с Житенко, как пишет «Коммерсантъ», по делу проходят еще несколько человек, среди которых ведущий специалист структурного подразделения РЖД Алексей Демченко, однако свою вину он не признает. Об их участии в запрещенной организации сотрудникам ФСБ сообщил один из активистов, принявший решение сотрудничать со следствием.

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В начале октября фамилия Демченко уже фигурировала в уголовном деле о терроризме. Его также обвинили в участии в террористической организации «Артподготовка». Тогда он признал вину по предъявленному ему обвинению частично и настаивал на своей непричастности к приготовлению к совершению теракта.

Защита называет обвинения голословными

Защита Александры Житенко обвинения в ее сторону отрицает. Подозрения следствия относительно побега в случае освобождения из-под стражи называет голословными.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Сторона защиты Демченко также пыталась добиться прекращения его уголовного преследования, но безуспешно. Фигурантам было отказано в переводе под домашний арест. Известно, что под стражей они пробудут до 25 декабря.

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