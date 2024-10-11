Правоохранители назвали покушение на помощника российского депутата спланированным

ТАСС: покушение на жизнь помощника депутата Алихаджиева было спланировано

Покушение на жизнь помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева было спланировано. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию от правоохранительных органов.

По данным агентства, источник в правоохранительных органах сообщил: «Имеются основания полагать, что покушение было спланировано и заранее подготовлено: нападавший дождался, пока Алихаджиев будет дома один». Он сказал, что после покушения злоумышленник покинул поселок, предварительно, незамеченным.

Ранее сообщалось, что свидетелей покушения нет. После стрельбы, когда злоумышленник скрылся, Алихаджиев позвонил возвращающейся домой после приема у врача супруге. В свою очередь она уже оповестила родственников. Они вызвали скорую. Приехавшие к помощнику депутата медики констатировали, что Алихаджиев самостоятельно передвигался, был в ясном уме. Его госпитализировали и только в больнице стало понятно, что мужчине требуется срочная операция. Сейчас он находится в реанимации. Его родственники рассказали журналистам, что никаких угроз ему не поступало.