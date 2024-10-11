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12:04, 11 октября 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности покушения на помощника российского депутата

«112»: после нападения помощник депутата Алихаджиев попал в реанимацию
Начало событий в новости Неизвестный выстрелил в помощника российского депутата в Подмосковье

Кадр: Telegram-канал Mash

В момент нападения Шерип Алихаджиев — помощник депутата Госдумы генерала Владимира Шаманова — находился дома один. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, свидетелей покушения нет. После стрельбы, когда злоумышленник скрылся, Алихаджиев позвонил возвращающейся домой после приема у врача супруге. В свою очередь она уже оповестила родственников. Они вызвали скорую. Приехавшие к помощнику депутата медики констатировали, что Алихаджиев самостоятельно передвигался, был в ясном уме. Его госпитализировали и только в больнице стало понятно, что мужчине требуется срочная операция. Сейчас он находится в реанимации. Его родственники рассказали журналистам, что никаких угроз ему не поступало.

По информации в Telegram-канале Shot, Шерипа Алихаджиева уже прооперировали. Он в реанимации.

По данным в канале, в вечер покушения к Алихаджиеву приезжали гости, после застолья все разъехались, и мужчина остался дома один.

Ранее сообщалось, что неизвестный проник на территорию дома жертвы и не менее четырех раз выстрелил через окно. Одна пуля попала Алихаджиеву в челюсть, другая — в спину. Злоумышленника ищут.

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      Анна Габай
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