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02:25, 11 октября 2024Мир

Президент Сербии объяснил подписание осуждающей Россию декларации

Вучич: Сербия подписала декларацию по Украине после смягчения формулировок

Фото: Soeren Stache / dpa / Global Look Press

Сербия внесла изменения в ряд пунктов хорватской декларации по Украине, и только после этого Белград ее подписал. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич, передает Tanjug.

По его словам, изначальная версия декларации содержала пункт о «безусловном» вводе санкций против России, однако Белград настаивал на его изменении на «присоединение к общим мерам Европейского союза». Также из документа убрали пункт об оказании Украине военной помощи, заменив ее на «помощь в целом». Помимо этого, из декларации убрали слова об «оккупации» Крыма, заменив их на упоминание о поддержке территориальной целостности Украины.

Вучич подчеркнул, что первоначальный вариант декларации шел вразрез с внешнеполитическим курсом Сербии. «Это политика независимой, суверенной и либертарианской страны. И мы будем вести ее в соответствии с нашими интересами», — сказал он.

Ранее заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил, что Александр Вучич подписал декларацию из-за давления Запада. «Его просто такими методами пытаются принудить встать на сторону врагов России», — сказал он.

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      Артём Верейкин
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