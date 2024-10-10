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16:34, 10 октября 2024Мир

В России ответили на подписание Вучичем осуждающей действия Москвы декларации

Сенатор Климов: Вучич подписал осуждающую РФ декларацию из-за давления Запада

Фото: Mike Segar / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич подписал декларацию, в которой осуждаются действия России на Украине из-за давления Запада, считает заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Вучич многие годы пытается маневрировать между Москвой и коллективным Западом. Почему он это делает? У него главная проблема заключается в том, что Сербия окружена странами НАТО и у них нет своего выхода в море. Ему неоднократно объясняли эти представители коллективного Запада, что весь кислород просто перекроют и никто ему не поможет, что, в общем-то, технически возможно. И с каждым месяцем ему эту удавку сжимают», — отреагировал Вучич.

Сенатор отметил, что именно из-за давления Запада Вучичу приходится действовать таким образом.

Это не означает, что он вдруг нас возненавидел или полюбил Киев. Но это значит, что его просто такими методами пытаются принудить встать на сторону врагов России

Андрей Климовзаместитель председателя комитета Совфеда по международным делам

Ранее стало известно, что президент Сербии Александр Вучич подписал декларацию, в которой осуждаются действия России на Украине. По информации издания N1, сербский лидер принял участие в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа», который проходил в хорватском городе Дубровник. Помимо Сербии на саммите присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и главы других государств Балканского региона.

По итогу саммита была подписана итоговая декларация. Издание пишет, что в документе осуждаются действия России на Украине и выражается поддержка последней. Кроме того, в документе поддерживается курс Киева на интеграцию в Европейский союз (ЕС) и членство в НАТО.

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      Варвара Кошечкина
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