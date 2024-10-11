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17:01, 11 октября 2024Россия

При столкновении автобуса и бетономешалки на российской трассе пострадали 14 человек

В Астраханской области 14 человек пострадали в ДТП с автобусом и бетономешалкой

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Астраханской области произошло ДТП с автобусом и бетономешалкой, 14 человек пострадали. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

По данным собеседника издания, еще троих человек спасти не удалось. Подробности происшествия на данный момент неизвестны.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах подтвердило информацию о случившейся аварии.

В этот же день в Татарстане два человека стали жертвами столкновения двух автобусов на междугородней трассе. ДТП произошло на участи автодороги М-7 «Волга» в пяти километрах от города Мензелинска. В одном из транспортных средств находился только водитель. От удара управляемый им автобус выбросило за пределы дорожного полотна.

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      Никита Абрамов
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