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11:02, 11 октября 2024Россия

В России столкнулись два пассажирских автобуса

В Татарстане столкнулись два автобуса, двоих человек спасти не удалось

Кадр: Telegram-канал Mash Iptash

В Татарстане два человека стали жертвами столкновения двух автобусов на междугородней трассе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

ДТП произошло на участи автодороги М-7 «Волга» в пяти километрах от города Мензелинска. По данным канала, пострадали девять человек. РЕН ТВ сообщает о десяти пострадавших.

В одном из транспортных средств находился только водитель. От удара управляемый им автобус выбросило за пределы дорожного полотна.

Ранее в Иркутске перевернулся автобус с пассажирами. Авария произошла из-за того, что водитель почувствовал себя плохо и не справился с управлением. По факту ДТП была организована проверка.

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      Алан Босиков
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