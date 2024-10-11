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20:13, 11 октября 2024Культура

Пригожин заявил об уходе Валерии со сцены

Иосиф Пригожин заявил, что Валерия завершит карьеру, выпустив последний альбом

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что следующий альбом Валерии будет последним в карьере певицы. Об этом он сообщил в интервью Пятому каналу.

По словам Пригожина, артистка уже давно готовилась к завершению карьеры и собиралась уйти со сцены еще во время пандемии.

«Это очень непросто. Думаю, наступил момент, когда пришла пора заканчивать эту историю в том виде, какой она была. Это сложно», — рассказал он.

Также Иосиф поделился, что выпустить прощальный альбом певицу убедил Максим Фадеев, который придумал интересную концепцию.

«Максим предложил поработать над очень интересным альбомом. И это дало импульс. Мы хотим, чтобы он стал частью всего, что было создано. Но это такой ребрендинг, посмотрим, что выйдет. Мы все время экспериментируем», — добавил Пригожин.

Ранее стало известно, что продюсер прокомментировал уход легендарного Вячеслава Добрынина.

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      Андрей Шеньшаков
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